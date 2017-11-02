Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ekim'den bu yana Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükûmeti Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan ise mahkemeye gelmedi.

Puigdemont ve bakanlar, "Katalonya meşru hükûmeti" imzasıyla Brüksel'den yaptıkları yazılı açıklamada, Katalan siyasetçilere yönelik Madrid'deki mahkemelerde açılan soruşturmalar için "siyasi yargı" ifadesini kullandı.

Açıklamada başsavcının talep ettiği 45 yıla kadar hapis cezasının "orantısız" olduğu vurgulanarak "Katalonya başkanı ve bakanları Brüksel'de kalıp yargıdan kaçma niyetinde değildir. Avrupa Birliği'nin (AB) sahip olduğu diğer yargı mekanizmaları karşısında yargıya cevap verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılık, merkezî hükûmetin görevden aldığı Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve eski hükûmetin 12 üyesi için Ulusal Mahkeme, fiilen görevinde olan Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi için de Yüksek Mahkeme'de dava açılması için başvuru yapmıştı.

Ulusal Mahkeme hakimi, eski bakanların ifadelerini almaya başladı. Yüksek Mahkeme hakimi ise savunma avukatlarından gelen talep üzerine Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesinin ifadelerinin alınması işlemini 9 Kasım'a erteledi.

Hakim, ifadelerinin yarın tamamlanması beklenen bakanların tutuklu veya tutuksuz yargılanmalarıyla ilgili kararını açıklayacak.

İfade vermeye gelmeyeceğini açıklayan Puigdemont ve 4 eski bakan için tutuklama emri çıkarılabileceği belirtiliyor. Başsavcılık, ayrılıkçı 20 Katalan siyasetçinin tutuksuz yargılanmaları için 6,2 milyon avroluk kefalet talep etmişti.