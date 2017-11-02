Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, “Sömürge tarafından verilmiş olan bir sözün 21. yüzyılda kutlanmasından daha büyük bir utanç olamaz. İngiltere, önündeki fırsatı değerlendirerek, Filistin halkına tarihsel olarak yaşattığı acıdan dolayı özür dileyerek hatasını telafi edebilirdi. İngiltere kutlama düzenleme yerine tarihsel zulmün kurbanlarına ve mağdurlarına tazminat ödemeli, haklarını tanımalı ve İsrail’i korumayı bırakarak hesap vermesinin önünü açmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ureykat, Filistinlilerin atalarının yaşadığı binlerce yıllık topraklar üzerinde kararlılıkla direnişlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İngiltere hükûmetinin Filistin topraklarındaki sömürge mirasını sonlandırmak için hala bir fırsatı var. İngiltere, sömürü ve militarizm karşısında kendi toprakları üzerinde kendi kaderini tayin etme hakkı konusunda Filistin halkının yanında durarak bunu telafi edebilir."

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce yaptığı bir açıklamada, "İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100'üncü yılını gururla kutlayacağız." demişti.

Filistinliler, yüz yıl önce bugün ilan edilen Balfour Deklarasyonu’na karşı işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze, 1948 sınırlarında ve yurt dışında protestolar ve çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.