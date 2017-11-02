Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Rusya'nın Soçi'de düzenlemek istediği toplantıyı Esed rejimini uluslararası muhatap haline getirmek için tek taraflı girişim olarak niteleyerek, uluslararası garantisi olmayan herhangi bir toplantıya katılmayacaklarını bildirdi.

Muhalifleri Cenevre görüşmelerinde temsil eden MYK, Rusya'nın Soçi kentinde yapacağını duyurduğu ulusal diyalog kongresiyle (Suriye Halkları Kongresi) ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye halkının taleplerine uymayan, uluslararası garantisi olmayan herhangi bir toplantıya katılmayacağız. Rusya, Esed rejimini, yeniden uluslararası muhatap haline getirmeyi hedefliyor. Rusya, tek taraflı hareket ederek siyasi çözümü engellemeye çalışıyor. Biz Cenevre'de alınan kararlara uyacağız." ifadeleri kullanıldı.

Yüzbinlerce sivilin öldüğü, kaybolduğu, alıkonduğu Suriye'de, bu eylemlerden sorumlu Beşşar Esed rejiminin kuracağı genişletilmiş bir hükûmetin çözüm getirmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Suriye'nin geleceğinin uluslararası kanunların çerçevesi dışında tartışılmasını reddediyoruz. Rejimin uluslararası toplantıların başarısız olması yönünde attığı adımları kınıyoruz. Esed rejiminin, özellikle 2013’ten bu yana kimyasal silah kullanmaya devam etmesini, uluslararası kanunları ihlal etmeye devam etmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'i ve uluslararası toplumu, Suriye ile ilgili alınan kararları uygulamaya ve Suriye halkına yönelik katliamları en hızlı şekilde durdurmaya davet ediyoruz."

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'de düzenlenen 7. toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'a Soçi'de Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi toplamayı önermişti. Garantör ülkeler, konuyu değerlendirmeye karar vermişti. Toplantıya katılan kaynaklar, kongrenin yapılmasına henüz karar verilmediğini, bu konu üzerindeki görüş alışverişinin süreceğini bildirmişti.