Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, Myanmar'da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir biçimde topraklarına dönmesini sağlama çağrısı yaptı.

Bangladeş basınına göre Türk, Myanmar'a yaptığı ziyarette birçok üst düzey yetkiliyle görüştü.

Türk, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönme hakkı olduğunu vurgulayarak, Myanmar hükûmetini, bu kişilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir biçimde topraklarına dönmesini sağlamaya davet etti.

Arakan'a insani yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığına dikkati çeken Türk, muhtaç toplulukların bir an önce yardım alabilmesi için Arakan'a insani yardıma izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Türk, Myanmar hükûmetine, Arakan'daki Müslümanlar ile eyaletteki tüm topluluklara güvenli ortamın sağlanması çağrısında bulundu.

20 bin Arakanlı Müslüman sınırdaki tarafsız bölgede

Öte yandan Bangladeşli yetkililer, Myanmar-Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede bekleyen Arakanlı Müslüman sayısının 20 bini bulduğunu açıkladı.

Bangladeş Sınır Muhafızları üst düzey yetkilisi İkbal Ahmed, Naf Nehri üzerinden dün gece Myanmar'dan Bangladeş'e ulaşan çoğunluğu kadın ve çocuk 3 bin Arakanlı Müslüman'ın tarafsız bölge Anjumanpara'ya geldiğini belirtti.

Ahmed, 17 bin Arakanlı Müslüman'ın da Medi tarafsız bölgesinde bekleyişini sürdürdüğünü kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.