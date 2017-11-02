Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin resmî KCNA'da yer alan yorum yazısında, Japon Asahi televizyonunun iki gün önceki haberinde yer alan, "Punggyre-ri'deki nükleer tesiste tünel çöktüğü ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu" iddialarının doğru olmadığı kaydedildi.

Japon ve Güney Kore medyası, 31 Ekim'de Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'de inşaatı henüz tamamlanmamış tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayın ne zaman gerçekleştiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.