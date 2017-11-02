Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık kontrollerinin ardından Mladic'in karar duruşmasına katılmasına engel hiçbir neden bulunmadığının belirlendiği bildirilen açıklamada, savunma avukatlarının "Mladic'in karar günü duruşmaya katılacak kadar iyi durumda olmadığı" tezinin haklı olmadığı ifade edildi.

Savcı Peter McCloskey de yargılama süreci boyunca Mladic'in "tarafsız" doktorlarca muayene edildiğini anımsatarak, sağlık raporlarının sanığın karar günü mahkemede olmasını engelleyecek bir durum olmadığını gösterdiğini kaydetti.

"Bosna Kasabı" olarak da bilinen Ratko Mladic'in avukatları dün, 22 Kasım'da yapılacak karar duruşmasının "Mladic'in kötüleşen sağlık durumu" nedeniyle ertelenmesini, Mladic'in Sırbistan'dan gelecek özel bir doktor ekibince muayene edilmesini talep etmişti.

Lahey'deki bir cezaevinde tutuklu bulunan 74 yaşındaki eski Sırp komutanın, daha önce beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği açıklanmış, son dönemde de sağlık durumunun kötüleştiği öne sürülmüştü.

ICTY, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra Bosna Hersek'teki 6 şehirde soykırım yapmak, insanlığa karşı suç işlemek ve savaş yasalarını çiğnemek suçlarından yargılanan Mladic hakkındaki kararın 22 Kasım'da açıklanacağı duyurmuştu.

Hakkında müebbet talep edilen Mladic, Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl saklandıktan sonra 2011'de Sırbistan'da yakalanmış, Lahey'deki yargılanmasına ise 2012'de başlanmıştı.