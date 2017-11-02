Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde bağımsızlık girişimlerinden dolayı "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetimi hükûmeti üyelerinin ifadeleri alındı.

Eski Katalonya hükûmetinin 14 üyesinden 9'u, Madrid'deki Ulusal Mahkemeye giderek ifade verdi ancak Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 4 eski Katalan bakan mahkemeye gitmedi.

Belçika'daki Puigdemont'un tutuklanması istendi

Ulusal Mahkeme Savcılığı, mahkemeden Puigdemont ve diğer 4 eski bakanlar Antoni Comin (Sağlık), Clara Ponsati (Eğitim), LLuis Puig (Kültür) ve Meritxell Serret (Tarım) hakkında Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılmasını istedi.

Savcılık ayrıca ifade veren ancak sadece avukatların sorularını yanıtlayan 8 eski Katalan bakanın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanını doğru bulmadığı için 26 Ekim'de istifa eden eski bakanlardan Santi Vila hakkında ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanması talebinde bulunuldu.

Tutuklanmalarına karar verildi

Ulusal Mahkeme, savcının talebi üzerine 8 eski Katalan bakanın tutuklu, Vila'nın ise 50 bin avro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin Puigdemont ve diğer 4 eski bakan hakkındaki kararı ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan, halen görevlerini sürdüren Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi hakkındaki soruşturma, savunma avukatlarının talebi üzerine 9 Kasım'a ertelendi.

Yüksek Mahkeme, mahkemeden ayrılıp Barselona'ya dönen Forcadell ve diğer 5 üyenin, 9 Kasım'a kadar polis gözetiminde tutulmasına karar verdi.