Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalık olağan basın toplantısında, İsrail’den resmî veya gayrı resmî heyetlerin Fas'ı ziyaret etmelerine ilişkin soruyu cevaplayan Halfi, "Siyonist oluşumla herhangi bir resmî ilişkimiz yok, Fas'ın Siyonist oluşuma karşı resmî duruşu bellidir ve her türlü normalleşme girişimine de karşıyız." dedi.

Ülkede çeşitli kültürel faaliyetlerin yanı sıra, geçen ay Fas Danışmanlar Meclisi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Akdeniz ve Afrika'da ticaret ile yatırımları kolaylaştırma" adlı sempozyuma İsrail heyetinin de davet edilmesi ülkede tartışmalara neden olmuştu. Parlamentoda Filistin bayrağı açan Faslı milletvekilleri İsrail heyetini parlamentodan çıkarmıştı.

Fas, eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'yı girmesinin ardından bu ülke ile olan ilişkilerini sona erdirmiş ve Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisi'ni kapatmıştı.

Ülkede düzenlenen etkinliklere zaman zaman İsrailli katılımcıların davet edilmesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi oluşumlar tarafından protesto ediliyor.