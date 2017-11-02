Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son 10 yılda 900'den fazla gazetecinin öldürüldüğü, binlerce gazetecinin ise rutin olarak taciz, yıldırma, gözaltı ve kötü muamele ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Gutterres, "Gazetecilere Yönelik Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Uluslararası Günü"nde yaptığı açıklamada, gazetecilerin maruz kaldığı saldırılara dikkati çekti.

Birkaç hafta önce Malta'da bir gazetecinin arabasına bomba yerleştirilmesi sonucu hayatını kaybettiğini ve Irak'ta bir gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatan Guterres, "Son 10 yılda 900'den fazla gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Binlerce gazeteci ise rutin olarak taciz, yıldırma, gözaltı ve kötü muamele ile karşı karşıya kaldı." dedi.

Gazeteciler hedef alınırsa, toplumların bedel ödeyeceğini dile getiren Guterres, gazetecilere yönelik saldırıları kınadı ve suçluların cezasız kalmaması çağrısında bulundu.