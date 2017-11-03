Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Hava Kuvvetleri'nin ABD'den satın aldığı 3 adet F-16 savaş uçağının ülkeye teslim edildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 adet F-16 savaş uçağının Salahaddin kentindeki Beled Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri yetkilileri, Iraklı pilotların Washington'da söz konusu uçakların kullanılması üzerine tüm eğitimlerini tamamladığını, ABD Hava Kuvvetleri'nden teknik elemanların da uçakların bakım ve onarımı için Beled Hava Üssü'nde olduğunu aktardı.

Irak Savunma Bakanlığı ile ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin arasında imzalanan ve Irak'a 36 savaş uçağı satılmasını öngören anlaşma kapsamında Irak daha önce partiler halinde 18 uçağı teslim almıştı. Son gelen uçaklarla birlikte Hava Kuvvetlerinin filosundaki F-16 savaş uçağı sayısı 21'e yükselmiş oldu. Irak Hava Kuvvetleri bünyesinde ABD'nin yanı sıra Rusya, Çekya ve Güney Kore yapımı savaş uçakları da bulunuyor.