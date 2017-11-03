Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta merkezî hükûmet ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) arasında sınır kapılarının devredilmesi için başlatılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın önceki gün yaptığı “Erbil görüşme masasından kalktı” açıklamasının detayları belli oldu. Irak’ı Türkiye’ye bağlayan Halil İbrahim sınır kapısının teslim edilmesiyle ilgili görüşmeden Bağdat ile anlaşamadıklarını bildiren IKBY hükümeti, resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Irak merkezi hükümetinin askeri heyeti bir taslak sunuldu. Toplantıda çözüm için sunulan taslak üzerine fikrimizi beyan ettik. Aramızda (Bağdat-Erbil) herhangi bir anlaşma imzalanmadı. IKBY, Irak anayasası çerçevesinde merkezi hükümetle her zaman masaya oturmaya hazır. Ancak Bağdat olumsuz yaklaşım sergiliyor” denildi.

ÜÇLÜ YÖNETİM TEKLİFİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin, Türkiye sınırında ABD liderliğindeki uluslararası koalisyondan gözlemcilerin bulunmasını talep ettiği açıklandı. IKBY’nin Savunma Bakanlığı “Sınırda, Iraklı ve Kürt birlikler ortak bir şekilde yer alsın. Bölgeye ABD’li bağımsız gözlemcileri de yerleştirelim. Irak anayasası çerçevesinde kalıcı bir çözüm bulunana kadar, bu sınırlı ve geçici çözüm taraflar açısından da iyi niyet göstergesi olacaktır” teklifinde bulundu. Bu teklif de taraflar arasında yürütülen devir - teslim görüşmelerinin tıkanmasına yol açtı.

İBADİ UYARDI

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar İbadi, Erbil yönetimini Irak askerî güçlerinin tartışmalı bölgelere girmesini engelleyerek yapılan anlaşmaya uymamakla suçladı. İbadi “Yapılan anlaşmaya uyulmazsa, istediğimizi yaparız. Eğer güçlerimize ateş açılırsa onlara kanunun gücünü gösteririz” dedi.