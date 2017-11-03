Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in kurulmasına zemin hazırlayan mektubun 100. yılı dolayısıyla Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) tarafından yayımlanan açıklamada, "100 yıl önce İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un yaptığı talihsiz açıklama, İslam ve Arap dünyasına, Filistin halkına ve toprağına karşı işlenen bir suçtur." ifadesine yer verdi.

Deklarasyon hakkında "en çirkin işgal ve en ciddi felaket" nitelendirmesi yapılan açıklamada, "İngiltere bu açıklama ile Filistin halkının katlanmakta olduğu en çirkin işgalin ve Arap dünyasını vuran en ciddi felaketin işaretini verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.