Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Alman vatandaşı Can Dündar, Hollanda Parlamentosu'nda devlet sırlarını yayınladığını kabul etti. Can Dündar'ın sözlerinin ardından araya giren Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Alman Dündar'ı adeta yerin dibine soktu.

"BURADA DEVLET SIRLARINI AÇIKLAMAK 15 YIL"

Türk Milletvekili Tunahan Kuzu, Türkiye'deki davalarını Hollanda'ya taşıyarak, iki ülkeyi ve vatandaşlarını olduğundan daha fazla birbirlerine düşman etmeye çalışan Dündar'a tepki gösterdi.

Davalarını Hollanda Parlamentosu'na taşımasını doğru bulmadıklarını dile getiren Kuzu, "Basın özgürlüğüne biz kesinlikle önem veriyoruz ama devlet sırlarını yayınlamanın suç olduğunu bildiğiniz halde yine de yayınlamanızı nasıl yorumluyorsunuz? Bu sadece Türkiye'de suç değil Hollanda için de geçerli. Aynı suçu Hollanda'da işleseniz 15 yıl hapis yararsınız. Sizin bu yaptığınız Hollanda devletini ve Hollanda'da yaşayan Türkleri karalamak isteyenlere podyum vermektir" ifadelerini kullandı.

DENK PARTİ İLK SEÇİMDE 3 SANDIK KAZANMIŞTI

Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi, girdiği ilk seçimde 3 sandalye kazanmayı başardı.