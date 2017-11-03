Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Hadiyan Sumintaatmadja, Endonezya’nın, Norveç ile satın alınmasında anlaşmaya vardığı orta menzilli füze savunma sistemine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Endonezya’nın, Norveç’ten füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşmayı doğrulayan Sumintaatmadja, savunma sisteminin, başkent Cakarta’ya kurulacağını ifade etti.

Savunma sisteminin, başkentin hava sahasının güvenliğini artıracağını vurgulayan Sumintaatmadja, en yeni teknoloji ve özelliklere sahip olması dolayısıyla Norveç’in Gelişmiş Hava Savunma Sistemi’ni (NASAMS) aldıklarını anlattı.

Sumintaatmadja, füze savunma sisteminin Endonezya tarafına ne zaman teslim edileceğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Norveçli savunma şirketi Kongsberg Gruppen ASA yaptığı açıklamada, salı günü Endonezya Savunma Bakanlığı ile 77 milyon dolar tutarında orta menzilli füze savunma sistemi satılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.