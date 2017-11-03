Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de elinde tuttuğu son büyük kent Deyr ez Zor'u bu sabah kaybeden kanlı terör örgütü DEAŞ, sınırın Irak tarafında da büyük bir hezimet yaşıyor. Ekim ayı sonunda operasyona başlayan Irak Ordu birlikleri, kısa sürede güneyden kuzeye doğru ilerledi ve bu sabah sınırdaki El-Kaim kentine girmeyi başardı. Dakikalar sonra da Husaybe Sınır Kapısı'nı teröristlerden kurtarıldı.

Katil sürüsünün Irak'taki son kalesi olan El-Kaim, Fırat Nehri kıyısında yer alıyor ve doğu-batı yönünde uzanıyor. Husaybe Sınır Kapısı, kentin batı bölümünde.





Uluslararası haber ajanslarının El Kaim'den geçtiği fotoğraflarda, gökyüzüne yükselen silah dumanlar ve DEAŞ mevzilerine fırlatılan toplar dikkat çekiyor. Tepeden tırnağa silahlı Irak askerlerinin ilçeyi kısa sürede teröristlerden geri alması bekleniyor.

Halihazırda sınırın hem Suriye hem de Irak tarafında sıkışan DEAŞ'ın elinde yalnızca Fırat Nehri havzasında yer alan birkaç küçük yerleşim birimi kaldı.





MİLYONLARCA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



İtalya'da yapılan bir operasyonda, Libya'daki DEAŞ teröristlerine gönderilecek milyonlarca ilaca el konuldu. Güneydeki Calabria'da gerçekleşen operasyonda yakalanan 24 milyon talbetin çoğu uyuşturucu özelliğine sahip. İlaçların piyasa değeri, yaklaşık 50 milyon Euro.

Narkotik talbetlerin çoğu, 'savaşçı hapı' olarak biliniyor. Tabletler, teröristlerin savaş performanısını artırmak veya yaralananların cephede kalmasını sağlamak için veriliyor.

İtalya'da yakalanan ilaçlar, Hindistan’dan gemilerle getirilen ilk parti değil. Daha önce de 37 milyon ilaç ele geçirilmişti.

Kuzey Afrika'daki kalesi Sirte kentini geçen yıl kaybeden katil sürüsü, halen dağınık şekilde savaşıyor.





DEAŞ, TOPRAKLARININ YÜZDE 85'İNİ KAYBETTİ

Terör örgütü, Ekim ayı içerisinde fiili başkenti Rakka'yı yitirdi. Rusya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada katil sürüsü DEAŞ'ın Suriye'de kontrol ettiği yerlerin yüzde 85'ini kaybettiğini duyurmuştu.

Kanlı örgüt, elindeki en büyük kent Musul'u ise yaklaşık dokuz ay direndikten sonra 9 Temmuz'da kaybetmişti. Musul'un hemen ardından Türkmen ilçesi Telafer ve peşinden de Kerkük'ün batısı Havice teröristlerden temizlenmişti.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'de işgal ettiği toprakların yaklaşık yüzde 90'ından fazlasını yitirmiş durumda.





5 KITA, 30'DAN FAZLA ÜLKE



DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, ABD, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.