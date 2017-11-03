Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters Haber Ajansının ‘son dakika’ olarak duyurduğu habere göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Bugün Tu-22 uçakları ve Kolpino denizaltısı ile Ebu Kemal'deki IŞİD mevzileri ve militanları hedef alındı. Operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, militan grupları ve önemli komuta merkezleri vuruldu" dedi.

Konaşenkov, hedeflere denizden 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığını ekledi.

Konaşenkov, son 3 günde Tu-22 uçaklarının 18, Kolpino ve Velikiy Novgorod denizaltılarının da Akdeniz'den Kalibr füzeleriyle IŞİD'e karşı 9 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Konaşenkov, operasyonlar sırasında Tu-22 uçaklarının Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Su-30, Su-35 ve Mig-29 uçaklarıyla korunduğunu da söyledi.