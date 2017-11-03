Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje çerçevesinde üretilen füzenin Rus Su-57 uçakları için tasarlanan ve 'katıksız katil' olarak anılan Rus K-77 füzesinin bir benzeri olacağı belirtildi.

RUS K-77 FÜZESİNİN BENZERİ

FlightGlobal'in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı, iki yıl sürecek bir program çerçevesinde uzun menzilli havadan havaya yeni bir füze üzerinde çalışıyor. Füzenin Rus K-77 füzesinin bir benzeri olması bekleniyor.

Havacılık alanında üstünlük sağlamak amacıyla geliştirilmek istendiği belirtilen füzenin AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alması planlanıyor.