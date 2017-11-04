Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin yenilenmemesi halinde bu korkunç saldırıların sorumlularının bulunması için bağımsız ve tarafsız bir araç olmayacağını belirterek, Rusya'ya, siyasi oyunları bir kenera bırakması ve BM Güvenlik Konseyine kimyasal silah kullanımını önleme sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Haley, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden ABD tasarısını veto eden Rusya'nın kendi hazırladığı tasarıyı sunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) Suriye'nin kuzeyinde bir köyde 30 Mart'ta sarin gazı kullanıldığını ortaya koyan raporunu, saldırının sorumlularını soruşturan BM misyonu JIM'e teslim edeceğini belirten Haley, şunları kaydetti:

"Suriye'de masum sivillere karşı kimyasal silah kullanımının doğrulandığını bir kez daha görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi, JIM'in görev süresini yenilemek için derhal harekete geçmezsek bu korkunç saldırıların sorumlularının kim olduğunu belirlemek için bağımsız ve tarafsız bir araç olmayacak. Rusya, daha önce BM misyonunun görev süresinin uzatılması çalışmalarımızı engelledi."

ABD'nin JIM'in çalışmalarına devam edebilmesi için çabalarını sürdüreceğini ifade eden Haley, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri siyasi oyunları bir kenera bırakarak, kimyasal silah kullanımını önleme sorumluluğunu yerine getirmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonu JIM'in görev süresi 17 Kasım'da sona eriyor.

ABD, JIM'in görev süresinin 2 yıl uzatılmasını istiyor. Rusya ise BMGK'ya sunduğu kendi tasarısında JIM'in görev süresinin 6 aylığına yenilenmesini ve ayrıca Esed rejiminin 4 Nisan'da Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığını ortaya koyan BM raporunun sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.