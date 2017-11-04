Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Hull kentinden Mısır'a kocasını ziyaret etmek için gelen 33 yaşındaki Laura Plummer, yanında ağrı kesici taşıdığı için Mısır yetkilileri tarafından tutuklandı. Yetkililerin açıklamasına göre Mısır havaalanında çantasında 290 adet tramadol ve birkaç naproksen tableti bulunan Plummer, ağrı kesicileri geçirdiği bir kaza yüzünden sırt ağrısı çeken kocası için getirdiğini söyledi. Havaalanında kendisine 38 sayfalık Arapça bir beyanname imzalatılan Plummer, havaalanından çıkacağını zannederken diğer 25 kadının olduğu bir hücreye kapatıldı. Mısır yetkililerinin yaptığı açıklamada Plummer'ın tutuklanma sebebinin, Mısır'da uyuşturucu yapımında kullanılan bir madde olarak görülen tramadol isimli ağrı kesiciyi Mısır'a getirmek olduğu söylendi. Laura Plummer'ın annesi yerel basına yaptığı açıklamada, "Yanlış bir şey yaptığının farkında bile değildi. Ağrı kesicileri saklama gibi bir niyeti yoktu çünkü ilaçlar valizinin en üst kısmındaydı" dedi.

Açıklamaya göre yılda iki veya dört kez Mısır'lı eşini ziyaret eden Plummer, uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla göz altında tutuluyor. Plummer'ın ailesine verilen bilgiye göre İngiliz kadın, 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.