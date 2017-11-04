İsveç'in Göteborg kentinde güvenlik güçlerinin, aşırı  sağcı Nordik Direniş Hareketi (NMR) mensuplarının evine düzenlediği operasyonda  10 kilo patlayıcı, uyuşturucu madde ve üzerinde Nazi sembolü bulunan bayraklar  ele geçirildiği bildirildi. Ülkenin en  büyük gazetesi Aftonbladet'in haberine göre, NMR  üyelerinin evine yapılan operasyonda, 10 kilo patlayıcı, uyuşturucu madde ve Nazi  sembollü bayraklar ele geçirildi. Operasyonu yürüten Savcı Johan Uden, evde bulunan 3 kişinin gözaltına  alındığını söyledi. NMR sempatizanlarının geçen ay Göteborg'daki gösterilerinde olaylar  çıkmış, bir polis ile çok sayıda kişi yaralanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.