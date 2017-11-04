Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'in Göteborg kentinde güvenlik güçlerinin, aşırı sağcı Nordik Direniş Hareketi (NMR) mensuplarının evine düzenlediği operasyonda 10 kilo patlayıcı, uyuşturucu madde ve üzerinde Nazi sembolü bulunan bayraklar ele geçirildiği bildirildi. Ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in haberine göre, NMR üyelerinin evine yapılan operasyonda, 10 kilo patlayıcı, uyuşturucu madde ve Nazi sembollü bayraklar ele geçirildi. Operasyonu yürüten Savcı Johan Uden, evde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. NMR sempatizanlarının geçen ay Göteborg'daki gösterilerinde olaylar çıkmış, bir polis ile çok sayıda kişi yaralanmış, 50 kişi gözaltına alınmıştı.