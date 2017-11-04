Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “4 Kasım’da Rusya’dan havalanan Tu-22M3 uçakları Irak ve İran topraklarından uçarak Deyr ez Zor vilayetinin Ebu Kemal kentinde teröristlere ait hedeflere bombardıman gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, bombardımanlar sırasında teröristlerin mühimmat depoları ve komuta merkezleri hedef alındı. Kontrol sistemlerinden alınan veriler uyarınca tüm hedefler başarıyla imha edildi.

Tu-22M3 uçaklarına Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’nden havalanan Su-30SM uçakları eşlik etti.

Uçakların tamamı görevlerini bitirdikten sonra üslerine döndü.