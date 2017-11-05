Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel medyadaki haberlere göre, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei, hükümetin, petrol transferi anlaşması gereğince Sudan'a 262 milyon dolarlık borcunu ödeme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Makuei, "Mevcut petrol anlaşmasını yeniden müzakere etmekten kaçınmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya gelen Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir, güvenlik, ticaret ve petrol konularını kapsayan 2012 anlaşmasının uygulanmasının hızlanması için anlaşmaya varmıştı.

Güney Sudan, 2012'de yapılan anlaşma gereği, Sudan'a kaybettiği petrol sahalarına karşılık 3,2 milyar dolarlık tazminatın yanı sıra petrol boru hatlarından geçen her bir varil petrol için 9,10 dolar ödemekle yükümlü.

Denize kıyısı olmayan ülke, petrolünü taşımak için Sudan'a uzanan petrol boru hatlarını kullanıyor. Gelirinin çoğunu petrolden karşılayan ülke, iç savaş ve düşen küresel petrol fiyatları sebebiyle ise zor günler geçiriyor.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti.