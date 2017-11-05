İsrail'de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10'un haberine göre, Bakan Ardenne, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladı.
Plan çerçevesinde kurulacak askeri kontrol noktalarına benzeyen büyük teftiş noktaları aracılığıyla, Babu'l Amud ve Eski Şehir bölgelerindeki güvenliğin sıkılaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Bu bölgelerde sınır muhafızlarının konuşlandırılacağı ve 40 akıllı güvenlik kamerasının yerleştirileceği ifade edilen haberde planın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi.
İsrail'den Kudüs için 'güvenlik planı'
05.11.2017 - 03:14 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne'nin, "Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği saldırıları engellemek" gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladığı belirtildi.
İsrail'de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10'un haberine göre, Bakan Ardenne, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladı.
Etiketler : israil,kudüs,filistin,
517020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517020.aspx
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