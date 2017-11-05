Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10'un haberine göre, Bakan Ardenne, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladı.

Plan çerçevesinde kurulacak askeri kontrol noktalarına benzeyen büyük teftiş noktaları aracılığıyla, Babu'l Amud ve Eski Şehir bölgelerindeki güvenliğin sıkılaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu bölgelerde sınır muhafızlarının konuşlandırılacağı ve 40 akıllı güvenlik kamerasının yerleştirileceği ifade edilen haberde planın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi.