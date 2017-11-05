Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Sana'da Husilerin kontrolündeki Savunma Bakanlığı binası ile bazı askeri hedeflere saldırılar düzenledi.

Husiler ve koalisyon güçlerinden hava saldırılarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Husiler hükümet güçleriyle girdikleri çatışmada üst düzey 3 komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Husilere ait Savunma Bakanlığı, yayımladığı taziye mesajında, Tuğgeneral Naci Muhammed el-Arşi, Tuğgeneral Hamid el-Matari ve albay Muhammed Ali es-Sufi'nin görevlerini yerine getirdikleri bir sırada yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.