Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Arakan’da yaşananların “etnik temizlik” olduğunu söyledi. Sığınmacıların durumlarını incelemek üzere Bangladeş’i ziyaret eden Stylianides, Myanmar hükümetinin bütün vatandaşların haklarına saygı göstermeye “ikna edilmesi” gerektiğini ifade etti. Myanmar’da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların ciddi şekilde yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Stylianides, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir” ifadesini kullandı. Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 300’e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş’e kaçtı.