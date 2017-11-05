Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN - Suriye’de yaşanan iç savaşta ABD ve Rusya’dan yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Esad rejiminin baskıları neticesinde sokaklara dökülen Suriyelilere sahip çıkacağına dair mesajları gönderen ABD, savaşın başlarında muhaliflere aktif destek vermişti. Halkına karşı kimyasal silahlar kullanan Esad rejimi ile görüşmeyeceğini defaten ilan eden Washington yönetimi, Obama dönemindeki belirgin Suriye söyleminin aksine Trump döneminde Suriye’deki varlığını kalıcı hale dönüştürüyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki pozisyonunu kalıcı hale getirmek için Şam yönetimi ve Moskova hattında görüşme trafiği başlattığı öğrenildi.



PYD’YE 21 MADDELİK ŞART

Bu arada bir başka hamle de Rusya’dan geldi. Moskova yönetiminin, Suriye’nin geleceğinin yeniden şekillendirecek ve geçiş sürecine hazırlık olarak değerlendirilen Soçi konferansına, ABD’nin telkinleri ile PYD’yi davet ettiği öne sürülüyor. PYD’nın mevcut pozisyonunu savunarak ve koruyarak Soçi’de yer almasına sıcak bakmayan Şam yönetimini ikna etmek ise ABD’ye düştü. Geçtiğimiz hafta ABD ve Rus istihbarat birimlerinin Menbiç’te gerçekleştirdiği görüşme trafiğinin ardından Moskova yönetiminin PYD’nin Soçi’ye davet edilmesine kararlaştırdığı öğrenildi. PYD’den 21 maddelik taleplerini ilettiği bu şartların yerine getirilmesi durumundan Soçi’ye gelebilecekleri kaydedildi.



2001’DEN SONRA İLK TEMAS

Ancak en dikkat çekici görüşme ise Şam yönetimine kapılarını kapattığını ilan eden, hatta koltuğa oturduğu ilk günlerde sürpriz bir şekilde Rus hava savunma sistemini devre dışı bırakarak füzeler fırlatan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden geldi. ABD Orta Doğu İstihbarat masası yetkilileri geçtiğimiz hafta cuma günü önce Lübnan’a ardından da Şam’a geçerek Suriye Ulusal Güvenlik Şefi ile görüştü. Bu görüşme 2011 yılında savaşın başlamasından bu yana ABD’den Suriye’ye yapılan en üst düzey ziyaret oldu. Ancak görüşmenin ana gündemi PYD ile Şam yönetiminin bundan sonraki süreçte nasıl bir ilişki türü geliştirmesi hususları olduğu kaydediliyor. Kaynaklar, ABD’lilerin Şam yönetimine 9 maddelik bir yol haritası sunduğu ve bu esasların devreye alınması durumunda ABD yönetiminin Esad’lı sürece sıcak bakacağı mesajının verildiği kaydedildi.