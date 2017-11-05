Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin Ubari kentinden kaçırılan işçileri arama çalışmalarının kentin sınırları içinde ve dışında devam ettiğini, kente yakın bölgelerde de çöl güvenlik devriyelerinin arama çalışması yaptığını söyledi.

Şu ana kadar kaçıranların kimliklerinin henüz bilinmediğini aktaran Kuki, kaçırılma olayının bir terör eylemi olmasını uzak bir ihtimal olarak gördüğünü kaydetti.

Libya'daki Tuareg kabileleri, yetkili tüm taraflara, ülkenin güneyindeki Ubari kentinde kaçırılan Türk şirketi çalışanlarının serbest bırakılmaları için harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Dün, Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grup, bir Türk şirketinin çalışanı 3 Türk ile 1 Alman'ı kaçırmıştı.