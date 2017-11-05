Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan merkezli "El-İktisadiyye ve Sabk" gazetelerinin sosyal medya hesaplarında yer alan haberde, yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 11 prensin yanı sıra eski ve yeni dönemde bakan ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan 38 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, yolsuzluk davaları çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında eski Kral Abdullah bin Abdulaziz'in iki oğlu Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Bin Abdullah ve Riyad bölgesinin eski Emiri Prens Turki bin Abdullah'ın yanı sıra Suudi Arabistanlı milyarder Bin Talal'in de yer aldığı kaydedildi.

'Önce azil sonra gözaltı'

Gözaltı dalgası, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından yayımlanan kraliyet kararnameleriyle üst düzey isimlerin görevlerinden azledilmesinin ardından geldi.

Kararnameyle görevine son verilen Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed'in yanı sıra Kraliyet Divanı eski Başkanı Halid Tuveyciri, Kraliyet Merasimleri eski Başkanı Muhammed et-Tubeyşi, Yatırım Fonu eski Başkanı Amr Dabbağ, Suudi Arabistan İletişim Şirketleri eski Başkanı Suud ed-Deviş'in de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu aktarıldı.

Eski Maliye Bakanı ve halihazırda Devlet Bakanı olan İbrahim bin Abdulaziz el-Assaf, Meteoroloji ve Çevre Koruma eski Genel Başkanı Turki bin Nasır ile eski Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Fahd bin Abdullah bin Muhammed'in de listede dikkati çeken isimler arasında olduğu belirtildi.

Medya patronları da gözaltına alınanlar arasında

Gözaltı dalgasının MBC Medya Grubunun sahibi iş adamı Velid el-İbrahim, ART Medya Grubunun sahibi iş adamı Salih Kamil, Bin Ladin Grubu Başkanı Bekr bin Ladin ile iş adamı Muhammed el-Amudi'yi de kapsadığı ifade edildi.

Al-Arabiya kanalında dün gece yayınlanan haberde, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu'nun, "aralarında dün gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve prens hakkında gözaltı kararı çıkardığı" ileri sürülmüştü.