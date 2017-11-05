Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın resmî ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Kral Selman görüşmede geçen hafta ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınayarak, ülkesinin "ABD'nin ulusal güvenliğini koruma ve terörle mücadelede aldığı önlemleri" desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, "terörün her türlüsünü yok etme ve kaynaklarını kurutmaya" yönelik uluslararası çabanın devam etmesinin önemini vurgulayarak, Trump aracılığıyla saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Trump'ın da görüşmede, Suudi Arabistan'ın ılımlılığı yaymak ve aşırılıklarla mücadelede oynadığı rolden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Dünya Ticaret Merkezi yakınında geçen hafta Özbek asıllı Sayfullo Saipov'un kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.