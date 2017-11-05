Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vietnam’ı bu yıl vuran 12’inci tayfun olan Damrey nedeniyle 626 ev yerle bir olurken, ağaçlar devrildi, birçok bölge elektriksiz kaldı. Şiddetli yağış ülkenin kıyı kesimlerini de vurdu. Ülkenin antik kenti Hue’de bazı sokaklar sular altında kaldı. Hükûmet yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada 40 bin hektarlık alanın hasar gördüğünü söyledi.

Önümüzdeki günlerde APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Da Nang kenti de tayfundan etkilendi. Da Nang kenti, 10 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i de misafir etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz ay da Vietnam’ın kuzeyinde fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 80’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.