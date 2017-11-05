Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika devlet televizyon kanalı VRT NWS'nin haberinde, Puigdemont ve beraberindeki bakanlar Maria Aleu Serret, Antoni Oliveres Comin, Lluis Gordi Puig ve Clara Obiols'un Belçika polisine giderek teslim oldukları duyuruldu.

Belçika Federal Savcılığının konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Puigdemont ve 4 bakanın bugün Belçika polisi tarafından gözaltına alınacağı iddia edilmişti.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont ve 4 bakanı hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmî olarak dün Belçika Federal Savcılığına iletmişti.

Puigdemont ve 4 bakan hafta başında haklarında tutuklama kararı çıkmadan Belçika'ya kaçmıştı.