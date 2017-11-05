Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği telgrafta, "saldırıyı kınayarak, istikrar ve güvenliğini koruma konusunda ülkesinin Riyad'ın yanında ve dayanışma içerisinde olduğunu" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısı kınanarak, "Suudi Arabistan'ın bu acımasız saldırı karşısında güvenlik ve istikrarını sağlamak için alacağı tüm önlemleri destekledikleri" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların, koalisyon güçleri içinde yer alan ülkelerin Yemen'de meşruiyetin geri dönmesi konusundaki kararlılığını artıracağı kaydedildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise yaptığı yazılı açıklamada, "bu gibi eylemler karşısında Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içerisinde olduklarını" vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymim de yapığı yazılı açıklamada, "İİT olarak, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumak için atacağı tüm adımları desteklediklerini" belirtti.

Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Useymim, Husiler ile derik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı milislerin dün gece Riyad'ı balistik füzeyle hedef almasını kınadı.

Dün Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna balistik füze atılmıştı.

İngiltere saldırıyı kınadı

İngiltere'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen balistik füze saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Açıklamasında, "Riyad'a yönelik, sivil bir bölgeyi kasıtlı olarak hedef alan füze saldırısı girişiminden dolayı şok oldum ve dehşete kapıldım." ifadesini kullanan Johnson, ülkesinin, bölgesel krizler ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalan Suudi Arabistan'ı desteklemeye bağlılığının devam ettiğini bildirdi.

Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'daki sivil yerleşim alanına Husilerce düzenlenen balistik füze saldırısını kınadı.

Yemen resmî ajansı SABA'nın haberine göre, Hadi Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırısının ardından Kral Selman bin Abdulaziz'e telgraf gönderdi.