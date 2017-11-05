Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Halep ilinde terör örgütü PKK/PYD'nin işgalindeki Münbiç'te esnaf, örgütün bölgedeki gençleri zorla silah altına almaya çalışmasına tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

Münbiç'teki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD'nin ilçedeki gençleri zorla silah altına alma kararı kentteki halkın büyük tepkisine yol açtı.

MUHALİFLERDEN EYLEM YAPMA ÇAĞRISI

PKK/PYD'nin geçen hafta aldığı söz konusu kararın ardından Bab askeri meclisi (muhaliflerin), Münbiç'in merkezindeki esnafa, iş yerlerini kapatmaları ve gösteriler düzenlemeleri çağrısında bulundu.

NEREDEYSE KİMSE KEPENK AÇMADI

Grev çağrısına yanıtsız kalmayan ilçe merkezindeki esnafın neredeyse tamamına yakını iş yerlerini kapatarak gösteriye destek verdi.

Öte yandan terör örgütünün elemanlarının grevi destekleyen bazı iş yeri sahiplerini tutukladığı bildirildi.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Ayrıca, muhaliflerin çağrısına uyan Münbiçliler, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK/PYD'nin kararlarını ve uygulamalarını protesto etti.

Protestoya katılan çok sayıda vatandaş, örgüt aleyhine sloganlar atarak gösterilerini sürdürdü.

Münbiç halkı örgütün bu kararından geri dönmemesi durumunda gösterilerini farklı boyutlara taşıyacaklarını bildirdi.





"BİR DEVRİM YENİDEN BAŞLIYOR"

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç'in Sanayi Mahallesi ve kuzey kırsalındaki Hüdhüd, Ayn Ennahil, Ayyuş köylerinde terör örgütü PKK/PYD kararlarına karşı protesto gösterileri yapıldığını ifade etti.

Er-Raco, "Bugünkü halkımızın ayaklanması bir devrimin yeniden başladığının göstergesidir. Bu, Esed rejimine, PKK'ya ve Kandil çetelerine karşı başlamış bir protestodur." diye konuştu.

Büyük çoğunluğunu Arapların oluşturduğu kent sakinleri, terör örgütü DEAŞ'ın geçen sene 12 Ağustos'ta ilçe merkezinden çekilmesinden bu yana terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altında yaşıyor.