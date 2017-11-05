Rusya'nın başkenti Moskova'da Bolshoi Tiyatrosu yakınlarında polise bomba ihbarı yapıldı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kişi bölgeden tahliye edildi.
Moskova'da bomba paniği: Binlerce kişi tahliye edildi
05.11.2017 - 18:29 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın başkenti Moskova'da Bolshoi Tiyatrosu yakınlarında yapılan bomba ihbarının ardından bölgede bulunan yaklaşık 3 bin 500 kişi bölgeden tahliye edildi.
Etiketler : Rusya,Moskova,Bolshoi Tiyatrosu,bomba ihbarı,tahliye,
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