Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu'da yaşanan karışıklıkla ilgili çok konuşulacak, haritalı bir analiz ortaya atıldı. Söz konusu haritada Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Yemen'in bölüneceğini öne sürdü.

5 DEVLET PARAMPARÇA EDİLİYOR

Haritaya göre en büyük parçalanma Suudi Arabistan'da yaşanacak. Ülkede yönetim, gelecekte prenslere geçtikçe kabile ayrımları derinleşecek; kuzey, güney, doğu ve batı Arabistan doğacak. Suriye'nin yanısıra Irak da 3'e bölünecek. Suriye'nin Akdeniz kıyısında alevi devleti, kuzeyi ile Kuzey Irak'ta bir Kürdistan devleti kurulacak.

Suriye ve Iraklı Sünniler ortak bir devlet kuracak. Irak'ın güneyinde ''Şiistan'' kurulacak. Yemen, kuzey ve güney diye ikiye bölünürken Libya''da kabileler doğuda Sirenayka, batıda Trablus ve güneyde ise Fizan devletlerini kuracak.

İşte New York Times'ta yer alan o harita: