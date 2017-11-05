Suudi arabistan resmi televizyonunun haberine göre, Abha Bölge Emiri  Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin  düştüğü, olayda prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği  belirtildi.

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi,  Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü  Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman  el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi.

Olay ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.