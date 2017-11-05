Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2003 yılında George W. Bush liderliğinde Irak'ı işgal harekatına girişen ABD, gerekçe olarak bu ülkenin teröre destek verdiğini ve kitle imha silahlarına sahip olduğunu iddia etmişti.

Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair de kitle imha silahı bulunduğu bahanesiyle 45 bin asker gönderdiği Irak'ın işgaline destek vermiş ve çok sayıda Iraklı'nın ölümüne sebep olmuştu.

Irak'ta bulunduğu 6 sene boyunca 179 askeri personelini kaybeden İngiltere'de Başbakan Tony Blair hedef tahtasına konulmuş, İngiltere'yi işgale sokma kararı uzun süre tartışılmış ve eleştirilmişti.

CHILCOT: SAVAŞ SON SEÇENEK DEĞİLDİ, BLAİR HALKI KANDIRDI"

Tartışmalar sürerken İngiltere'nin Irak'ın işgaline katılması hakkında kapsamlı bir rapor yazan Sir John Chilcot, Blair'in ülkeyi savaşa dahil ederken doğruyu söylemediğini iddia etti ve Saddam'ın oluşturduğu tehdidin abartıldığını ve askeri harekatın son seçenek olmadığını belirtti.

Büyük ses getiren rapor üzerine yeniden alevlenen tartışmalar, eski İngiltere başbakanlarından Gordon Brown'ın açıklamalarıyla zirve yaptı.

MAHKEME BLAİR'İN YARGILANMASINA İZİN VERMEDİ

Raporun açığa çıkmasının ardından Iraklı eski bir general, eski İngiltere Başbakanı Blair'in yargılanması için İngiltere'de mahkemeye başvurdu fakat mahkeme eski başbakanın yargılanmasına izin vermedi.

SADDAM'I SORGULAYAN CIA AJANI DA "NÜKLEER SİLAH YOK" DEMİŞTİ

Saddam yakalandığında kendisini günlerce sorgulayan CIA uzman ajanlarından John Dixon da Saddam'ın nükleer programını yıllar önce terkettiği ve yeniden başlamaya da hiç niyetlenmediği sonucuna varmış, bu rapor Bush yönetimini hayli kızdırmıştı.

''ABD İSTİHBARATI, GERÇEKLERİ İNGİLTERE'DEN GİZLEDİ''

Saddam rejiminin kitle imha silahlarına sahip olmadığını ve bu durumun Pentagon tarafından bilindiğini iddia eden İngiltere Eski Başbakanı Gordon Brown, ABD'yi raporları İngiltere'den saklayarak olayların gidişatını değiştirmekle suçladı.

O dönem Maliye Bakanlığı görevini yürüten Brown, İngiltere'yi savaşa sokarken gerekçe olarak Saddam rejiminin kitle imha silahlarına sahip olmasını gösteren ve İngiliz İstihbaratının da kendisini bu yönde bilgilendirdiğini iddia eden dönemin Başbakanı Blair'i de yalanladı.