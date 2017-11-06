Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedeblerin acısını paylaşıyor;ailelerine,ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz.Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye,bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını,bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun mabetlere/ibadet edenlere yapılan saldırılar,insanlığa yapılmış saldırırlardır;insanlık suçudur;kabul edilemez." dedi.
ABD'deki saldırı hakkında Türkiye'den ilk tepki
06.11.2017 - 00:23 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'de bir kiliseye gerçekleştirilen bu saldırıyı lanetle kınadıklarını belirtti.
Etiketler : bekir bozdağ,türkiye,
517237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517237.aspx
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