Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliği açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre saldırganın 2009-2013 yıllarında arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev aldı. Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü. Saldırganın ise polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.