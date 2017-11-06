Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabrikaların yoğunlaştığı Penang isimli turistik bölge, cumartesiden beri sağanak yağışların ve şiddetli fırtınanın etkisi altında. Fırtına nedeniyle 3 kişinin öldüğü açıklandı. 3.6 metre yükselen sel suları nedeniyle alçaktaki evler sular altında kaldı. Sel suları eyaletin başkenti George Town'u da vurdu.