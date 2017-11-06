Fabrikaların yoğunlaştığı Penang isimli turistik bölge, cumartesiden beri sağanak yağışların ve şiddetli fırtınanın etkisi altında. Fırtına nedeniyle 3 kişinin öldüğü açıklandı. 3.6 metre yükselen sel suları nedeniyle alçaktaki evler sular altında kaldı. Sel suları eyaletin başkenti George Town'u da vurdu.
Malezya’da sel suları 4 metreye yaklaştı
06.11.2017 - 03:13 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malezya'nın kuzeyi, şiddetli fırtına nedeniyle felç olmuş durumda. Sağanak yağışlar nedeniyle bölgede son yılların en şiddetli seli yaşanırken 2 bin kişi tahliye edildi.
Etiketler : malezya,sel,
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