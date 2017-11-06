Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef aldığı füzeler İran yapımı, Yemen Ordusu'nun cephanesinde yer almıyor." dedi.

Husilerin cumartesi günü Riyad'a, öncesinde de Mekke'deki kutsal mekanlara balistik füze atmasını "barbaca saldırı" olarak niteleyen Maliki, "Husiler, İran rejiminin desteği olmadan gerilimi tırmandıramazdı." ifadesini kullandı.

İran'ın Husilere silah desteği verdiğini kanıtlayan bazı deliller olduğunu kaydeden Turki el-Maliki, "Sana'nın Eylül 2014'te düşmesinin ardından Husiler, Yemen devletinin tüm askeri kaynaklarına sahip oldu. Bunların en önemlisi ise balistik füzeler. Bu kaynaklar İranlı uzmanlar tarafından desteklendi. İran, Husi milislere teknik, eğitim ve planlama alanında askeri uzman ve balistik füzelerle destek veriyor." diye konuştu.

"Volkan-1" ve "Volkan-2" isimli balistik füzelerin fotoğraflarını gösteren Maliki, Yemen'in önceden bu füzelere sahip olmadığını, bunun da ülkeye balistik füze kaçırıldığını gösterdiğini söyledi.

Albay Maliki, füzelerin Yemen'e parçalar halinde kaçırıldığını ve orada bir araya getirildiğini dile getirdi.

Maliki ayrıca, koalisyonun ilerleyen dönemde 40 Husi lideri terör listelerine ekleme niyetinde olduğunu ifade etti ancak bunun zamanıyla ilgili bilgi vermedi.

Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan sınırına yaklaşık 50 bin adet mayın döşediğini de sözlerine ekledi.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.