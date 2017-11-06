Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas kentinde 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük ulusal yas ilan edildi.



12 günlük Asya gezisinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD’de bayraklarının, tüm kamu binaları, askeri birlikler ve dış temsilciliklerde 9 Kasım'a kadar yarıya indirilmesi için bir bildiri yayınladığı bildirildi.