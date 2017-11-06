ABD'nin Teksas kentinde 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük ulusal yas ilan edildi.
12 günlük Asya gezisinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD’de bayraklarının, tüm kamu binaları, askeri birlikler ve dış temsilciliklerde 9 Kasım'a kadar yarıya indirilmesi için bir bildiri yayınladığı bildirildi.
Trump’tan Teksas açıklaması! ABD’de ulusal yas ilan edildi
06.11.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Teksas kentinde 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırı nedeniyle ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise, "Kötülük insanlığı hiçbir şekilde yenemeyecek" açıklamasında bulundu.
ABD'nin Teksas kentinde 26 kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük ulusal yas ilan edildi.
Etiketler : abd,las vegas,
517305 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/517305.aspx
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