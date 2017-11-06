Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün önce DEAŞ'tan kurtarıldığı ilan edilen Kaim'i ziyaret eden İbadi, düzenlenen törenle ilçeye ve Suriye sınırında yer alan Husaybe Sınır Kapısı'na Irak bayrağı astı.

İbadi, törende yaptığı konuşmada, bölgenin Irak güçleri tarafından kurtarıldığını belirterek, "Onların fedakarlıkları olmadan bu başarı elde edilemezdi." dedi.

Haşdi Şabi komutanlarından Kazım Abdulvahid de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerlemeyi başlatmak ve Enbar tarafından Suriye sınırının tutulması için merkezî hükûmete bağlı birliklerle askeri bir plan geliştirdiklerini aktardı.

Abdulvahid, Haşdi Şabi birliklerinin, ilçenin kurtarılmasının ardından DEAŞ mensuplarının bölgeye sızmasını engellemek için bu plan çerçevesinde harekete başladığını kaydetti.

Ekim ayının son haftasında Kaim ilçesinin DEAŞ'tan alınması için başlattığı operasyon kapsamında, Irak güçleri, geçen cuma günü ilçenin merkezî ile Suriye sınırında yer alan Huseybe Kapısı'nda kontrolün tam anlamıyla sağlandığını duyurmuştu.