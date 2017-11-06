Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yaşayan 87 yaşındaki Ron Goldspink isimli bir adam müzikal kulak sendromuna yakalandı.

Haftada yaklaşık bin 700 kez "God Save the Queen" isimli İngiliz ulusal marşını duyduğunu söyleyen Goldspink, marşı söyleyenin bir erkek olduğunu belirtti.

Daily Maily gazetesinde yer alan habere göre, sesin bazen "sağır edici" olduğunu anlatan Goldspink, "Bu durum 3-4 ay önce başladı. Başta yan komşumun yüksek sesle müzik çaldığını düşündüm. Şikâyette bulunduk ama müzik çalmadıklarını söylediler" diye konuştu.

Bir gün İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile tanışırsa, marşı ondan daha fazla duyduğunu söyleyeceğini belirten Goldspink tedavi olmayı bekliyor.