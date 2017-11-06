Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral Selman ile Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Hariri'nin bir araya geldiğini duyuran El Arabiya konu hakkında daha fazla açıklama yapmadı. Hariri cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini duyurmuştu. Kendisine yönelik bir suikast planı olduğunu savunan Hariri, Suudi Arabistan'ın "ezeli düşmanı" İran'ı ve Lübnan Hizbullah'ını "bölgede anlaşmazlık çıkarmakla" suçlamıştı.

"LÜBNAN ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamer el Sabhan da bugün yaptığı açıklamada Hariri'nin istifasının ardından "Lüban asla eskisi gibi olmayacak" dedi. Hariri, geçtiğimiz günlerde yaptığı televizyon konuşmasıyla istifa ettiğini duyurmuştu.

Hariri yaptığı açıklamada, "Refik el Hariri'nin (Lübnan'ın 2005 yılında suikaste uğrayan eski başbakanı ve Saad el Hariri'nin babası) öldürülmesinden önceki havayı andıran bir iklimdeyiz. Hayatıma yönelik, gizli kapaklı bir komplonun hazırlandığını hissediyorum" diye konuşmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Hariri'nin istifa etmek için kendisini "Lübnan dışından" aradığını söylemişti.