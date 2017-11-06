Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliği açıklandı: "Eski ABD askeri 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley."

ABD HAVA KUVVETLERİ'NDEYDİ



Facebook'tan yaptığı silah paylaşımlarıyla dikkat çeken Devin Patrick Kelley'in Amerikan Hava Kuvvetlerinde 2009-2013 yılları arasında görev almış olduğu öğrenildi.Teksas saldırganı Trump'a göre 'meczup'

Evli ve bir çocuk babası Kelley, eşi ve çocuklarına saldırmaktan dolayı Kasım 2012'de mahkemeye çıkarılmış.

Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü. Saldırganın polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.





"SALDIRGAN AŞIRI DERECEDE MECZUP BİRİ"



Konu ile ilgili Japonya'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın bir "meczup" olduğunu söyledi.

Konuşmasında 26 kişiyi öldüren ve saldırıda kendisi de hayatını kaybeden saldırgan hakkında "terörist" ifadesini kullanamayan Trump "Ülkemizde akıl sağlığı sorunu had safhada, bu bir silah sorunu değil." dedi.

Trump, "Aşırı derecede meczup biri. Çok fazla sorunu olan biri. Ülkemizde akıl sağlığı sorunu had safhada, bu bir silah sorunu değil. Çok ama çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.





MÜSLÜMAN TERÖRİST, ABD'Lİ MECZUP



ABD'de gerçekleştirilen saldırılarda tam bir akıl tutulması yaşanıyor. Eylemin gerçekleşmesinden hemen sonra yapılan açıklamada saldırının terör eylemi olmadığı belirtilmiş, arkasından kimlik tespiti ile ABD'li eski bir asker tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Ancak bu noktada yine eylemi gerçekleştiren kişi için terörist ibaresi yerine meczup kelimesi kullanılmış, terörist müslümanlara özel bir ifade haline getirilmişti.

Aynı uygulama Las Vegas'ta gerçekelştirilen silahlı saldırıda da yapılmıştı.

SALDIRIDA ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR



Saldırıda hayatını kaybeden 26 kişiden 4 tanesi henüz çocuk yaşındaydı. 2, 4, ve 6 yaşlarında 3 çocuk ve papazın 14 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Wilson County Şerifi Joe Tackit ise saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca saldırganın ailesinin de o bölgede yaşadığı ileri sürüldü.