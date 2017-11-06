Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün yapılan Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye, İran ve Bağdat ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

IKBY Başbakanı yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir ateşkes istiyoruz ve Bağdat'tan görüşmeler için teşvik bekliyoruz. Türkiye her zaman bize her zaman yardımcı olmuştur. Türkiye ve İran ile iyi ilişkiler istiyorum. İlişkileri onarmak için Türkiye ve İran'la temas halindeyim, onları ziyaret etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için siyasi müzakerenin başlaması temennisinde bulunduğu belirtilmişti.

IKBY hükümetinin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada Tillerson’ın, Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde Erbil ve Bağdat arasında meydana gelen gerginlikten dolayı endişelerini dile getirdiği ve ülkesinin IKBY’nin anayasal haklarına tam destek verdiği ifade edilmişti.

Tillerson’ın, Erbil ve Bağdat arasında meydana gelen ateşkes ve diyaloğun, tüm sorunların çözümü için siyasi müzakerelere dönüşmesini temenni ettiği kaydedilmişti.

Bunun yanında Barzani'nin ise Irak güçlerinin askeri ilerleyişine devam etmesinden ötürü kaygılandıklarını ancak IKBY’nin ise siyasi müzakerelerin başlaması için hazır olduğuna vurgu yaptığı aktarılmıştı.

Aynı zamanda Barzani’nin ABD başta olmak üzere uluslararası toplumdan Irak’ın askeri yollara başvurmaktan vazgeçmesini ve diyaloğa geçmeye teşvik etmesini istediği belirtilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani görev süresi dolduktan sonra başkomutanlık ve güvenlik yetkisinin yeğeni Başbakan Neçirvan Barzani'ye devretmişti.