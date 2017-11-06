Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana 2016 yılının en sıcak yıl olmasının ardından 2017'nin de kaydedilen en sıcak 3 yıl arasında yer alacağı uyarısında bulundu.

Almanya'nın Bonn kentinde başlayan küresel iklim görüşmeleri devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki WMO son üç yılda art arda en yüksek sıcaklık değerlerinin yaşandığına dikkati çekti.

WMO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2015 ve 2016'nın ardından bu yılın, kaydedilen en sıcak 3 yıl arasında yer almasının beklendiği uyarısı yapıldı.

"İklim değişikliğinin göstergeleri tüm şiddetiyle devam ediyor"

Sıcak hava dalgaları, kuraklık, kasırgalar ve sel baskınlarının yerkürenin ısınmasında "yüksek etki" yaptığına işaret edilen açıklamada, "Karbondioksit yoğunluğunun artması, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanus asitlenmesi gibi iklim değişikliğinin uzun vadeli göstergeleri tüm şiddetiyle devam ediyor." ifadesine yer verildi.

WMO verilerine göre, Ocak-Eylül 2017 döneminde ortalama küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1,1 derece üzerinde gerçekleşti. Kuzey Buz Denizi'ndeki buz oranı ortalamanın altında kalırken, daha önce istikrarlı olan Antarktika deniz buzu seviyesi ise rekor düzeyde ya da rekora yakın düzeyde düşük seviyede oldu.

El Nino hava olayları sonucu 2016 yılının kaydedilen en sıcak yıl olarak kalmaya devam etme ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizilen açıklamada, 2017 ve 2015 yıllarının da ikinci veya üçüncü en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçeceği aktarıldı.