Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, Yemen'den Riyad'a atıldığı belirtilen balistik füzenin arkasında İran'ın olduğu suçlamalarını "adaletsiz, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif" olarak niteledi. Saatler sonra Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, "İran'a uygun yanıt verme hakkını saklı tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, Yemen'den Kral Halid Uluslararası Havaalanına gerçekleştirilen balistik füze saldırısını "savaş ilanı" olarak nitenlendirirken, saldırıdan dolayı İran’ı sorumlu tutmuştu. Suudi yetkililer tarafından yapılan açıklamada Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin, İran'ın desteği olmadan böyle bir saldırı gerçekleştiremeyeceği ifade edilmişti.