Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz gün başlatılan yolsuzluk operasyonları kapsamında 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda üst düzey görevli gözaltına alınmıştı. Cumartesi günü Prens Muhammed Başkanlığında kurulan yeni yolsuzlukla mücadele komitesi kurulmasının ardından gözaltına alınanlarla alakalı bir adım atıldı, operasyon kapsamında gözaltına alınanların banka hesaplarının dondurulacağı bildirildi.

Telekomünikasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin banka hesaplarının dondurulmasının yanı sıra bu kişilerin tüm varlıklarının devlet mülkü olarak kaydedileceği aktarıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlarla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmazken, Suudi Arabistan medyası 2009 yılındaki Ciddi su baskınları ve 2012 yılındaki Mers virüsü ile ilgili soruşturmalar açıldığını yazmıştı.